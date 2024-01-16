КСИР заявил, что выпустил 24 ракеты по объектам в Иракском Курдистане и Сирии

В Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщили о поражении целей в Иракском Курдистане и Сирии с использованием 24 баллистических ракет.

«В ходе этой операции рассматриваемые цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», - следует из опубликованного на сайте КСИР заявления.

Отмечается, что четыре ракеты Kheibar Shekan были выпущены с территории провинции Хузестан по позициям ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Идлиба, следующие девять ракет - по позициям «террористических группировок» в разных районах Сирии. Еще 11 ракет иранские военные выпустили по позициям Моссада в Иракском Курдистане.

В МИД Ирана сообщили, что КСИР ударил по Иракскому Курдистану, чтобы защитить суверенитет и наказать тех, кто нарушает безопасность Исламской Республики. В правительстве Ирака расценили ракетный обстрел как угрозу собственному суверенитете и предупредили о готовности принять все законные меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Иракскому Курдистану погибли четыре человека. При этом информация о последствиях все еще продолжает поступать.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.