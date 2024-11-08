Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 300 человек

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 300 человек, говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, противник лишился четырех танков, шести БМП, шести боевых бронированных машин, двух минометов и 11 автомобилей. Также на данном направлении удалось пленить двух украинских военнослужащих.

Ведомство назвало потери украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, противник за этот период времени потерял более 30500 военнослужащих.

Помимо потерь в личном составе, ВСУ лишились 189 танков, 121 БМП, 107 БТР. Также уничтожены 1094 боевые бронированные машины ВСУ, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 11 ЗРК, 59 станций РЭБ, 12 контрбатарейных РЛС, четыре РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.