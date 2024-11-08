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Курганский губернатор рассказал, как давал сутки на ликвидацию диаспор

Вадим Шумков отметил, что многие национальные диаспоры выгораживали своих земляков, которые совершили преступления.
Сергей Лебедев 2024-11-08 14:30:34
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Полтора года назад губернатор Курганской области Вадим Шумков дал сутки на самоликвидацию диаспор в регионе. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Царьград». Такое требование он не считает жестким. По его словам, оно правильное.

Губернатор заявил, что многие национальные диаспоры выгораживали своих земляков, которые совершили преступления. Они якобы оказывали давление на правоохранительные органы. 

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица», - рассказал Вадим Шумков.

Напомним, ранее российское правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в следующем году. Она составит 5,5 тысячи разрешений. В этом году эта квота составляла 10 595 разрешений. Таким образом, эта величина сократилась почти вдвое.

Весь объем разрешений распределят по российским регионам в зависимости от их заявок. На Москву и Московскую область в будущем году выделили 1 000 и 350 разрешений соответственно. В 2024-м эти субъекты получили 1,5 тысячи и 750 разрешений.

#в стране и мире #курганская область #Вадим Шумков #самоликвидация #диаспоры
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