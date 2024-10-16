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Кабмин вдвое урезал квоту на временное проживание мигрантов в РФ

Она составит 5,5 тысячи разрешений. Москва и Московская область получат 1 000 и 350 соответственно.
Владимир Рубанов 2024-10-16 10:04:10
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в 2025 году. Она составит 5,5 тысячи разрешений, передает ТАСС.

В 2024 году эта квота составляла 10 595 разрешений. Таким образом, эта величина сократилась почти вдвое. Весь объем разрешений распределят по российским регионам в зависимости от их заявок.

На Москву и Московскую область в будущем году выделено 1 000 и 350 разрешений соответственно. В текущем году эти субъекты получили 1,5 тысячи и 750 разрешений. Квота Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200.

Объем выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства последовательно снижается в последние годы. Например, в 2021 году эта квота превышала 39 тысяч.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на борьбу с фиктивными браками иностранцев с гражданами России ради получения вида на жительство.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #мигранты #Московская область #правительство РФ #Иностранцы #квота #временное проживание
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