Кабмин вдвое урезал квоту на временное проживание мигрантов в РФ

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в 2025 году. Она составит 5,5 тысячи разрешений, передает ТАСС.

В 2024 году эта квота составляла 10 595 разрешений. Таким образом, эта величина сократилась почти вдвое. Весь объем разрешений распределят по российским регионам в зависимости от их заявок.

На Москву и Московскую область в будущем году выделено 1 000 и 350 разрешений соответственно. В текущем году эти субъекты получили 1,5 тысячи и 750 разрешений. Квота Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200.

Объем выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства последовательно снижается в последние годы. Например, в 2021 году эта квота превышала 39 тысяч.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на борьбу с фиктивными браками иностранцев с гражданами России ради получения вида на жительство.