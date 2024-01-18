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Два человека пострадали при крупном пожаре на мебельной фабрике в Саранске

По информации МЧС, пожарным удалось остановить распространение огня и локализовать пожар на площади 1 400 «квадратов».
Ирина Елагина 2024-01-18 14:03:01
© Фото: saransk_photo.vk

Два человека пострадали на крупном пожаре на мебельной фабрике в Саранске. По информации МЧС, они пытались самостоятельно погасить пламя, но не смогли противостоять стихии.

«В результате пожара пострадали два человека, которые пытались потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел сегодня в столице Мордовии на фабрике по производству мягкой мебели. Огонь распространялся стремительно и достиг площади 1 750 «квадратов».

В тушении участвовали 15 расчетов противопожарной службы. Им удалось уменьшить площадь возгорания и локализовать пожар на площади 1 400 «квадратов».

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