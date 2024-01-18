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В Саранске горит мебельная фабрика на площади 1 750 «квадратов»

На пожаре работают свыше 60 спасателей.
Ирина Елагина 2024-01-18 13:04:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: saransk_photo.vk

Крупный пожар на предприятии по выпуску мягкой мебели произошел утром 18 января в Саранске. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара составляет 1 750 кв. метров», - отметили в службе спасения.

С огнем на фабрике сейчас борются свыше 60 сотрудников противопожарной службы, задействованы 15 единиц спецтехники.

В МЧС опасаются, что площадь пожара может увеличиться, так как «тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания», есть реальная угроза дальнейшего распространения огня.

#пожар #МЧС РФ #происшествие #Саранск #Мордовия
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