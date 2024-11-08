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В Подмосковье возложили цветы к могиле Маршала Советского Союза Язова

Восьмого ноября исполняется 100 лет со дня рождения последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
2024-11-08 14:12:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Московской области на Федеральном военном мемориальном кладбище возложили цветы к могиле последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

В церемонии участвовал почетный караул. На кладбище пришли родственники и сослуживцы военачальника. Сегодня ему исполнилось бы 100 лет.

«Он был человеком службы, очень собранным, и это было дело всей жизни. Его заботил всегда быт подчиненных солдат. Это можно сравнивать с Суворовым и так далее. Когда он бывал в войсках, он до деталей вникал в эти вопросы - как обеспечены солдаты, где спят, как едят. Армия была его жизнь», - вспоминает зять Язова Александр Лосик.

В далеком 1941 году Язов 17-летним юношей ушел на фронт. Участвовал в боях на Волховском и Ленинградском фронтах, а победу встретил в Прибалтике, участвуя в блокаде северной группировки войск вермахта.

Позже Язов командовал войсками Центральной группы войск в Чехословакии, Среднеазиатским и Дальневосточным округами. С 1987 по 1991 год был министром обороны СССР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Подмосковье #память #«Мемориал» #Маршал Советского союза #язов
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