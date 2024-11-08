В Москве прошел первый чемпионат ВС РФ по скалолазанию

Первый чемпионат Вооруженных сил РФ по скалолазанию состоялся в Москве, сообщает Министерство обороны России. Состязания проводились в центре скалолазания ЦСКА.

В первых соревнованиях новой военно-прикладной дисциплины «лазание на скорость с автоматом» участвовали 36 спортсменов в составе шести команд - Воздушно-десантных войск, Южного, Московского и Центрального военных округов, центра горной подготовки и выживания «Терскол» и отдела инструкторов горной подготовки УФПС ВС РФ.

Начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ Андрей Зыков выразил уверенность, что подобные соревнования будут и дальше развиваться.

«Сделаем интереснейшую программу и продумаем, чтобы это были не просто соревнования за первое, второе, третье место, а квалификационные соревнования, чтобы можно было выполнять и подтверждать спортивные разряды», - сказал он.

Первое место в командном зачете завоевали военнослужащие ВДВ. Второе место досталось сборной ЮВО, следом за ними разместился отдел инструкторов горной подготовки УФПС ВС РФ. В личном первенстве золотую медаль получил Павел Дегтяренко (ВДВ). Серебряную и бронзовую вручили Николаю Белому (ВДВ) и Ивану Патрикееву (ОИГП УФПС ВС РФ).

Напомним, церемония открытия центра скалолазания ЦСКА прошла 6 ноября. Данный спортивный комплекс станет базой для проведения чемпионатов и кубков Вооруженных сил России. Центр разделен на соревновательный зал с трибунами и несколько тренировочных залов.

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил этот центр скалолазания. Глава оборонного ведомства осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.