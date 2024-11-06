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Белоусов посетил открытый в ЦСКА крупнейший в России центр скалолазания

Глава российского оборонного ведомства осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы.
2024-11-06 23:32:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил построенный на базе Центрального спортивного клуба армии крупнейший в стране центр скалолазания. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Глава Минобороны России осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы.

Белоусову доложили, что спортивный комплекс уникален по своему функционалу и оснащению и позволяет проводить состязания любого масштаба. Помимо этого он станет базой для проведения чемпионатов и кубков ВС РФ по скалолазанию.

Отмечается, что в центре созданы все условия для проживания комплексного обеспечения и комплексного обеспечения участников соревнований в период проведения подготовительных тренировок так и самих состязаний.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов посещал новый Центр перспективных беспилотных технологий. «Рубикон» сформирован по указанию главы ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ЦСКА #Андрей Белоусов #скалолазание #центр скалолазания
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