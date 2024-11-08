МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллерист признался, что у него отсутствует страх перед противником

Боец с позывным Морячок отметил, что за время боевой работы он уже давно привык к происходящему в зоне боевых действий.
Владислав Кустов 2024-11-08 13:38:05
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Российский военнослужащий с позывным Морячок, который бьет украинских боевиков в составе расчета РСЗО «Град» в Курской области, признался, что он перестал испытывать страх в зоне боевых действий. 

«Страха нет. Я, к сожалению, уже привык к этому чувству. В мыслях только работа, работа, работа, работа, работа - побольше врага уничтожить, побыстрее домой вернуться», - сообщил он корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову. 

Морячок добавил, что он получил этот позывной потому, что проходил срочную службу в составе флота, в Севастополе. 

Корреспондент добавил, что артиллеристы из расчетов реактивных систем залпового огня работают «каруселью». Нанес удар один «Град» - позиции занимает следующий. А пустая боевая машина направляется в зону дозарядки - там на земле лежат готовые к заряжанию реактивные снаряды, которые скоро полетят в сторону врага.

Ранее механик-водитель «Града» назвал красивым полет снарядов в сторону ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #Курская область #РСЗО #Град #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 