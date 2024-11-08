Артиллерист признался, что у него отсутствует страх перед противником

Российский военнослужащий с позывным Морячок, который бьет украинских боевиков в составе расчета РСЗО «Град» в Курской области, признался, что он перестал испытывать страх в зоне боевых действий.

«Страха нет. Я, к сожалению, уже привык к этому чувству. В мыслях только работа, работа, работа, работа, работа - побольше врага уничтожить, побыстрее домой вернуться», - сообщил он корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову.

Морячок добавил, что он получил этот позывной потому, что проходил срочную службу в составе флота, в Севастополе.

Корреспондент добавил, что артиллеристы из расчетов реактивных систем залпового огня работают «каруселью». Нанес удар один «Град» - позиции занимает следующий. А пустая боевая машина направляется в зону дозарядки - там на земле лежат готовые к заряжанию реактивные снаряды, которые скоро полетят в сторону врага.

Ранее механик-водитель «Града» назвал красивым полет снарядов в сторону ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.