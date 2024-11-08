ВС РФ нанесли 38 групповых ударов по украинским тылам за неделю

Минобороны России сообщило о нанесении 38 групповых ударов по тыловым объектам противника с 2 по 8 ноября. В ходе этих ударов использовались высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате ударов удалось поразить предприятия украинского ВПК, энергетические объекты, которые неприятель использовал для обеспечения ВСУ, а также инфраструктуру военных аэродромов врага.

Кроме этого, огневому поражению подверглись цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, а также украинские арсеналы, склады горючего и боеприпасов.

В результате ударов российские военнослужащие поразили и пункты временной дислокации украинских подразделений - как ВСУ, так и националистических формирований. Досталось и иностранным наемникам.

Также МО РФ сообщает о поражении бронетехники противника на станции погрузки на железнодорожный транспорт.

Ранее сообщалось, что расчеты «Мсты-С» группировки «Запад» уничтожили украинскую самоходку Krab, поставленную из Польши.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.