Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров. Он вспомнил фразу, которую президент Владимир Путин говорил еще в 2022 году.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться. Вот сейчас мы видим исполнение этого пророчества», - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Сергей Лавров добавил, что на сегодня ни у кого не может быть никаких надежд на то, что Россия будет побеждена на поле боя. Он отметил, что фантазировать об этом могут лишь те, кто не учил историю, но к реальной жизни эти мыслительные конструкции не будут иметь никакого отношения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал так называемую «формулу мира» Зеленского запретительными условиями для переговоров и отметил, что Владимир Зеленский препятствует заключению мира.