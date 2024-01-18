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Беглов сообщил об отсутствии раненых при отражении атаки БПЛА в Ленобласти

Идут следственные мероприятия в связи с произошедшим нападением БПЛА.
Никита Черненко 2024-01-18 11:43:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

При перехвате украинского БПЛА на территории Ленинградской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как цитирует издание Life, Беглов отметил сотрудничество администрации города с сотрудниками силовых структур по данным вопросам. По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю: пострадавших нет», - написал Беглов в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении атаки БПЛА ВСУ ночью в Ленинградской области. Дежурные средства ПВО России перехватили беспилотник примерно в 1:30 по московскому времени.

#в стране и мире #бпла #Ленинградская область #Александр Беглов
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