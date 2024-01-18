Беглов сообщил об отсутствии раненых при отражении атаки БПЛА в Ленобласти

При перехвате украинского БПЛА на территории Ленинградской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как цитирует издание Life, Беглов отметил сотрудничество администрации города с сотрудниками силовых структур по данным вопросам. По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю: пострадавших нет», - написал Беглов в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении атаки БПЛА ВСУ ночью в Ленинградской области. Дежурные средства ПВО России перехватили беспилотник примерно в 1:30 по московскому времени.