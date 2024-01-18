Эксперт Серая назвала категории людей, которым нельзя окунаться в прорубь

Председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Наталья Серая рассказала «Звезде» о пользе купаний на Крещение, кому можно окунаться в прорубь, а кому не стоит, и как быстро согреться.

Противопоказания

Прежде, чем окунаться в прорубь, стоит вспомнить о противопоказаниях. Среди них эксперт назвал сердечнососудистые заболевания, обострения хронических заболеваний, простуду.

«Не нужно заболевшим идти в прорубь. Нужно идти в прорубь здоровым человеком. Тогда ледяная вода принесет пользу, а не вред», - отметила Серая.

Можно ли беременным

По словам эксперта, в период беременности лучше проконсультироваться с врачами. Кроме того, необходима подготовка в виде регулярных закаливаний, чтобы окунание в прорубь не оказалось экстремальным.

«Это очень индивидуально. Здесь уже надо поддержкой медиков заручиться», - подчеркнула Серая.

Что надеть

Особое внимание стоит уделить правильной одежде и обуви, считает Наталья Серая.

«Одежду нужно брать без застежек, молний и пуговиц. Это может быть свободная толстовка, сверху горнолыжный комбинезон, потом куртка ветрозащитная. Хорошо брать на прорубь валенки или двухслойные сапоги с внутренним валенком, в которые просто вставляешь ноги и ни о чем не думаешь.

Узкую модельную обувь лучше оставить дома, поскольку после купания надеть ее на замерзшие ноги будет сложно. До самой проруби, если ходить босиком по морозу еще не привыкли, лучше идти в тапках с закрытыми носами.

Как правильно погружаться

«При погружении в ледяную воду происходит резкое сужение сосудов. Чтобы не перехватило дыхание от спазмирующих сосудов, надо вдохнуть и на задержке дыхания сделать первое погружение. Потом дыхание восстановится. Главное преодолеть первый момент, чтобы и самому не испугаться, и удовольствие получить», - рассказала Наталья Серая.

Эксперт добавила, что, если вода всегда ощущается холодной, то выходить из проруби уже не холодно, поскольку включаются внутренние процессы и «внутренняя печка». Именно по этому растирать разогретое тело Наталья не рекомендовала. Такие действия только нарушат естественный согрев организма.

«Промокнуть тело и быстро надеть сухую одежду. Если вы сделали погружение с головой, что не рекомендую делать новичкам, то обязательно наденьте теплую шапку и сверху капюшон, чтобы не застудить голову», - отметила эксперт.

Как подготовиться

Погрузиться в прорубь легче, если делать это ни один раз в год и регулярно закаляться, ведь закаливание укрепляет здоровье, в частности иммунную систему, приносит хорошее настроение и наполняет энергией.

Алкоголь и прорубь

При этом алкоголь эксперт назвала несовместимым с ледяной водой из-за работы сосудов. Нарушение этого правила может привести к летальному исходу.

«Это очень опасно для сердечнососудистой системы. Может произойти остановка сердца. Ни в коем случае не совмещать алкоголь ни до, ни после. Согреваться можно естественным способом. Уже одевшись, сделайте интенсивные разогревающие упражнения: приседания, махи руками, пробежка. Это поможет согреться, улучшить настроение и общее состояние организма», - подчеркнула Наталья Серая.

Как приобщить детей

Эксперт считает, что окунать детей в ледяную воду можно, соблюдая четыре условия:

это делают родители;

проведена психологическая подготовка (родители рассказали о полезных свойствах воды, ребенок сам хочет погружаться в воду из любопытства, а не из страха);

кратковременные погружения;

не погружать с головой.

«Если ребенок не готов психологически, не подготовили родители, ребенок сопротивляется, не хочет, то против его воли не надо. Это пользы не принесет. У ребенка может навсегда отпасть желание это попробовать, прийти к закаливанию», - указала эксперт.

Если все сделано правильно, то ребенок зайдет в воду с интересом и будет гордиться личным маленьким подвигом, заключила Наталья Серая.