Украинцам следует задуматься о том, чтобы конфисковать собственность Владимира Зеленского и «его выводка». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя требования главы киевского режима передать Украине замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов.

«Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка? Поверьте, там не меньше», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что если изъять имущество членов украинской элиты, то экономику страны можно реанимировать. По словам Марии Захаровой, в Европейском союзе знают, где спрятаны наворованные активы.

Ранее она отмечала, что за преступления Запада придется расплачиваться будущим поколениям украинцев, в первую очередь - ресурсами. Богатства страны, подчеркнула дипломат, уже проданы.

Мария Захарова отметила, что Запад контролирует все ресурсы Украины.