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France-Presse: Умеров «по соображениям безопасности» отменил визит во Францию

Вместо этого министр обороны Украины встретится с министром ВС Франции по видеосвязи.
Никита Черненко 2024-01-18 10:06:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял решение отказаться от поездки во Францию на запуск «Артиллерийской конференции» «по соображениям безопасности». Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на агентство France-Presse.

Умеров должен был встретиться с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню в ходе «Артиллерийской конференции», дающей старт «Артиллерийской коалиции» - одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG). Вместо этого министры обороны двух стран проведут встречу по видеосвязи.

«Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности"», - сообщил Sputnik.

Украинский министр должен был также посетить завод компании Nexter. На этом оборонном предприятии производятся самоходные артиллерийские установки Caesar, Франция взяла обязательства по поставке 78 таких САУ Украине в 2024 году.

Ранее глава украинского Минобороны сообщил о подготовке новой редакции законопроекта о мобилизации. Документ, по словам главы оборонного ведомства, готов к вынесению на рассмотрение в правительстве и учитывает предложения депутатов.

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