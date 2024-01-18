«Гвоздики» сорвали атаку ВСУ еще до ее начала, уничтожив десятки боевиков

Расчеты российских 122-миллиметровых самоходок «Гвоздика» артиллерийского подразделения 49-й общевойсковой армии сорвали вражескую атаку еще до ее начала. Об этом сообщает МО РФ.

Удар был нанесен на Южно-Донецком направлении. Расчеты беспилотников заметили скопление украинских боевиков в лесополосе - это свидетельствовало о формировании противником штурмовой группы для проведения наступательных действий.

Координаты быстро передали расчетам САУ «Гвоздика». Артиллерия ударила с закрытых позиций, уничтожив несколько украинских блиндажей прямыми попаданиями. Укрепления были ликвидированы вместе с личным составом. В Минобороны России заявили, что неприятель потерял более 20 пехотинцев.

Чтобы нанести врагу максимальный урон, огонь артиллерии корректировался с беспилотников в реальном времени. Завершив огневое воздействие, расчеты самоходок быстро сменили позицию, чтобы не понести ущерба от контрбатарейной борьбы.

Ранее российские операторы FPV-дронов показали, как выбивают пехоту ВСУ из окопов в районе Берестового.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.