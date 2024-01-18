МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Гвоздики» сорвали атаку ВСУ еще до ее начала, уничтожив десятки боевиков

Артиллерийский удар наносился на Южно-Донецком направлении. Скопление вражеской пехоты, свидетельствовавшее о формировании штурмовой группы, заметили при помощи беспилотников.
2024-01-18 10:51:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты российских 122-миллиметровых самоходок «Гвоздика» артиллерийского подразделения 49-й общевойсковой армии сорвали вражескую атаку еще до ее начала. Об этом сообщает МО РФ. 

Удар был нанесен на Южно-Донецком направлении. Расчеты беспилотников заметили скопление украинских боевиков в лесополосе - это свидетельствовало о формировании противником штурмовой группы для проведения наступательных действий. 

Координаты быстро передали расчетам САУ «Гвоздика». Артиллерия ударила с закрытых позиций, уничтожив несколько украинских блиндажей прямыми попаданиями. Укрепления были ликвидированы вместе с личным составом. В Минобороны России заявили, что неприятель потерял более 20 пехотинцев. 

Чтобы нанести врагу максимальный урон, огонь артиллерии корректировался с беспилотников в реальном времени. Завершив огневое воздействие, расчеты самоходок быстро сменили позицию, чтобы не понести ущерба от контрбатарейной борьбы. 

Ранее российские операторы FPV-дронов показали, как выбивают пехоту ВСУ из окопов в районе Берестового.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #САУ #Гвоздика #Южно-Донецкое направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»