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Село Терезовка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Сообщается о повреждениях в двух частных домовладениях.
Никита Черненко 2024-01-18 10:16:01
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

ВСУ нанесли удар по селу Терезовка Шебекинского городского района в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации Губернатора, в результате обстрела повреждения получили два частных домовладения: были посечены фасады, выбиты окна, а также повреждена крыша гаража. Пострадавших в результате нападения нет.

«Также поврежден один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается», - сообщил Гладков.

Сегодня утром в Белгороде объявляли ракетную опасность. Губернатор области рекомендовал жителям не подходить к окнам в квартирах и соблюдать осторожность на улице.

 

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #село #Вячеслав Гладков
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