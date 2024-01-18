Село Терезовка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

ВСУ нанесли удар по селу Терезовка Шебекинского городского района в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации Губернатора, в результате обстрела повреждения получили два частных домовладения: были посечены фасады, выбиты окна, а также повреждена крыша гаража. Пострадавших в результате нападения нет.

«Также поврежден один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается», - сообщил Гладков.

Сегодня утром в Белгороде объявляли ракетную опасность. Губернатор области рекомендовал жителям не подходить к окнам в квартирах и соблюдать осторожность на улице.