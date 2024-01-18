Бойцы ВДВ показали зачистку опорного пункта боевиков под Артемовском

На Донецком направлении штурмовые подразделения Ивановских и Ярославских десантников из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом украинских боевиков к северо-западу от Артемовска. Минобороны России показало, как наши бойцы выполнили свою задачу.

Воздушная разведка позволила десантникам вскрыть основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. Затем артиллерия ВДВ нанесла удары, подавив огневые средства боевиков и нарушив их систему управления.

Вновь выявленные укрытия, огневые точки и КНП противника в опорном пункте вскрывались и уничтожались FPV-дронами, а также сбросами гранат с квадрокоптеров. На видео зафиксирован один из таких сбросов.

Затем десантники подошли к позициям националистов на машинах БМД-2 и десантировались с них. Подойдя с нескольких направлений под прикрытием бронетехники, они овладели опорным пунктом противника. Наши бойцы уничтожали боевиков огнем из всех видов стрелкового оружия, из гранатометов, а также с помощью ручных осколочных гранат. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.

Ранее военнослужащие группировки «Восток» показали свою тренировку по взятию штурмом вражеского опорника. На полигоне для бойцов воссоздали точную копию того опорного пункта, который ребята должны были взять штурмом через несколько дней после тренировки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.