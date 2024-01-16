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Штурмовики группировки «Восток» показали захват опорника условного противника

На тренировке наши бойцы отточили навыки штурма опорного пункта противника. На полигоне воссоздали точную копию того опорника, который ребятам предстоит штурмовать через несколько дней.
Максим Низкодубов 2024-01-16 06:01:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В тылу спецоперации российские бойцы готовятся к захвату новых опорников врага. Для их тренировок на полигоне создали точную копию позиций противника: траншеи, блиндажи и огневые точки. «Звезда» публикует кадры боевой подготовки наших военнослужащих.

Мороз и метель с пронизывающим ветром, видимость если не нулевая, то сильно ограниченная - таковы оптимальные условия для штурмовиков из Забайкалья. Погода для беспилотников нелетная, а это значит, что в снежном тумане приближение нашего подразделения условный противник не заметит, пока не станет слишком поздно.

Стрелки и пулеметчики работают в двойках. Позади находятся тщательно замаскированные позиции снайперов и артиллеристов. Именно они прикрывают работу отряда. Занимая первую линию обороны, штурмовики группировки войск «Восток» ведут поступательную зачистку траншей и окопов, тем самым выдавливая «боевиков» из участка.

Все это лишь тренировка, однако условия максимально приближены к боевым. Сам опорный пункт, на котором подразделение оттачивает свои навыки - точная копия одной из позиций боевиков, которую в ходе аэроразведки обнаружили наши расчеты БПЛА и которую через несколько дней эти же парни будут штурмовать уже по-настоящему.

«Всегда что-то новое есть. Для себя что-то новое открываешь. Сам тренируешься, кроме этого. Идет выносливость, закалка. Вот это все идет. Это тяжкий труд, конечно. Хоть и учение, но все равно это тяжко», - признался стрелок в позывным «Темный».

Ранее зенитчики группировки «Восток» рассказали, для чего им в зоне СВО нужна собака. По их словам, общение с животным дает эмоциональную разгрузку. Также четвероногий друг помогает нашим военнослужащим, оповещая личный состав подразделения о приближении неизвестных людей и диких животных.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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