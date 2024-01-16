Штурмовики группировки «Восток» показали захват опорника условного противника

В тылу спецоперации российские бойцы готовятся к захвату новых опорников врага. Для их тренировок на полигоне создали точную копию позиций противника: траншеи, блиндажи и огневые точки. «Звезда» публикует кадры боевой подготовки наших военнослужащих.

Мороз и метель с пронизывающим ветром, видимость если не нулевая, то сильно ограниченная - таковы оптимальные условия для штурмовиков из Забайкалья. Погода для беспилотников нелетная, а это значит, что в снежном тумане приближение нашего подразделения условный противник не заметит, пока не станет слишком поздно.

Стрелки и пулеметчики работают в двойках. Позади находятся тщательно замаскированные позиции снайперов и артиллеристов. Именно они прикрывают работу отряда. Занимая первую линию обороны, штурмовики группировки войск «Восток» ведут поступательную зачистку траншей и окопов, тем самым выдавливая «боевиков» из участка.

Все это лишь тренировка, однако условия максимально приближены к боевым. Сам опорный пункт, на котором подразделение оттачивает свои навыки - точная копия одной из позиций боевиков, которую в ходе аэроразведки обнаружили наши расчеты БПЛА и которую через несколько дней эти же парни будут штурмовать уже по-настоящему.

«Всегда что-то новое есть. Для себя что-то новое открываешь. Сам тренируешься, кроме этого. Идет выносливость, закалка. Вот это все идет. Это тяжкий труд, конечно. Хоть и учение, но все равно это тяжко», - признался стрелок в позывным «Темный».

Ранее зенитчики группировки «Восток» рассказали, для чего им в зоне СВО нужна собака. По их словам, общение с животным дает эмоциональную разгрузку. Также четвероногий друг помогает нашим военнослужащим, оповещая личный состав подразделения о приближении неизвестных людей и диких животных.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.