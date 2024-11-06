МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Боевики выпустили до 52 снарядов на горловском и донецком направлениях.
Глеб Владовский 2024-11-06 00:30:22
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Боевики ВСУ за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщили в СЦКК по ДНР.

По данным сводки, украинцы выпустили до 52 снарядов разных калибров. Уточняется, что два обстрела зафиксировали на донецком и 14 на горловском направлениях.

«Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры - не зафиксировано. Поступили сведения о ранении одного гражданского лица», - говорится в заявлении.

Территория ДНР регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков. Так, 4 ноября, ВСУ выпустили до 80 снарядов.

#в стране и мире #ДНР #обстрелы всу #сцкк днр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 