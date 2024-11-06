ВСУ 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Боевики ВСУ за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщили в СЦКК по ДНР.

По данным сводки, украинцы выпустили до 52 снарядов разных калибров. Уточняется, что два обстрела зафиксировали на донецком и 14 на горловском направлениях.

«Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры - не зафиксировано. Поступили сведения о ранении одного гражданского лица», - говорится в заявлении.

Территория ДНР регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков. Так, 4 ноября, ВСУ выпустили до 80 снарядов.