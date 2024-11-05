Путин заявил, что РФ уже вела переговоры с Украиной

Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы вести переговоры с Киевом. Об этом он сказал на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе - в самом начале этого конфликта - вела эти переговоры», - добавил он.

Более того, по словам Путина, в результате удалось выработать договор и украинская сторона парафировала его. Однако позже, следуя совету извне, Киев отверг этот договор.

Во время встречи с зарубежными послами Владимир Путин также сообщил, что Россия открыта для сотрудничества с другими странами, и озвучил условия этого сотрудничества. Он подчеркнул, что оно обязательно должно быть основано на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и соблюдения международного права.