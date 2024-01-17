Полиция задержала пять подростков, нападавших на людей в Белгороде

Полиция задержала группу из пяти человек, которые избивали людей в Белгороде и выкладывали видео драк в интернете. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление региональной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что всего в нападениях участвовали шесть человек, одного из них продолжают разыскивать. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, возбуждении ненависти и покушении на убийство.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо -несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», - сообщили в прокуратуре.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании группы молодых людей, избивших ветерана СВО в Тюмени. Против них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.