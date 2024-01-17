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ФРГ намерена отправить Украине помощь на 7 млрд евро в 2024 году

Канцлер Германии анонсировал пакет военной помощи во время разговора с президентом США.
Никита Черненко 2024-01-17 08:41:01
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress

Правительство Германии заявило о намерении оказать военную поддержку Украине на сумму в семь миллиардов евро в 2024 году. Об этом сообщило Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Отмечается, что тема помощи Украине обсуждалась во время телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Лидеры западных стран сошлись во мнении, что их государствам необходимо продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму более чем в семь миллиардов евро», - цитирует Sputnik.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил об отсутствии у Белого дома новых планов по поставкам оружия киевскому режиму. Он отметил, что последний пакет помощи был одобрен 27 декабря прошлого года и сейчас администрация Штатов не занимается формированием новой военной поставки.

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