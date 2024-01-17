Движение по трассе М-12 «Восток» частично закрыли из-за непогоды

Движение транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 "Восток" на участке 684-836 км (от Канаша до Шали)», - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании «Автодор».

Город Канаш находится в Республике Чувашия, а село Шали - в Татарстане. Отмечается, что в ближайшие сутки ожидается до 25 см снега. Оказавшимся на указанном участке дороги водителям аварийные комиссары и МЧС предоставляют необходимую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о ценах на проезд по трассе М-12, напомнил, что брать с водителей деньги за проезд по платным автомагистралям можно только при условии наличия бесплатной альтернативы. По словам российского лидера, цена не должна превышать 4,5 тысячи рублей.