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Движение по трассе М-12 «Восток» частично закрыли из-за непогоды

Движение от города Канаш до села Шали временно приостановлено.
Игнат Далакян 2024-01-17 08:25:01
© Фото: Telegram, @avtodorgk © Видео: Telegram, @avtodorgk

Движение транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 "Восток" на участке 684-836 км (от Канаша до Шали)», - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании «Автодор».

Город Канаш находится в Республике Чувашия, а село Шали - в Татарстане. Отмечается, что в ближайшие сутки ожидается до 25 см снега. Оказавшимся на указанном участке дороги водителям аварийные комиссары и МЧС предоставляют необходимую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о ценах на проезд по трассе М-12, напомнил, что брать с водителей деньги за проезд по платным автомагистралям можно только при условии наличия бесплатной альтернативы. По словам российского лидера, цена не должна превышать 4,5 тысячи рублей.

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