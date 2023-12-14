Путин пообещал разобраться со стоимостью проезда по трассе Москва - Казань

Президент напомнил, что брать с водителей деньги за проезд по платным автомагистралям можно только при условии наличия бесплатной альтернативы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Владимир Путин пообещал проверить обоснованность стоимости проезда по платной автомобильной дороге М-12 Москва - Казань. По информации главы государства, цена проезда не должна превышать 4,5 тысячи рублей.

«Я не очень понимаю, почему шесть тысяч возникло, обещано было четыре. По моим данным, должно быть не более 4,5 тысячи», - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что по закону дорога может быть платной только при условии наличия бесплатных альтернативных маршрутов.

В начале декабря председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился продлить трассу М-12 «Восток» до Тюмени. Ее маршрут будет обозначаться как Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень. Работы по завершению проекта планируют завершить в следующем году.