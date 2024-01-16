Ударная группа армейской авиации поразила командный пункт ВСУ под Сватово

На Сватово-Кременном направлении зоны спецоперации ударная группа армейской авиации ВКС РФ совершила боевой вылет, во время которого удалось уничтожить командный пункт украинских националистов.

На боевое задание отправились ударно-штурмовой вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8. Минобороны показало кадры полета ударной группы.

Во время него Ка-52 «Аллигатор» применил авиационные средства поражения по обнаруженному разведкой командному пункту ВСУ. Затем экипажи применили авиационные средства поражения и выполнили противоракетный маневр, для этого они выпустили тепловые ловушки.

Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении всех указанных целей. Начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной группы с позывным «Гранатыч» сообщил, что им удалось выполнить задачу по поисково-спасательному обеспечению экипажей ударной группы.

По его словам, они «присматривают, чтобы с ними все было хорошо» и радуются, когда все получается.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.