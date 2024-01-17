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Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью

Киевский режим сегодня утром попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
2024-01-17 07:28:01
© Фото: РИА Новости

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда украинской РСЗО и два беспилотника над территорией Белгородской области. Информацию сообщило Минобороны России.

Отмечается, что противник использовал БПЛА самолетного типа, а также реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire для ударов по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», - сообщили в Минобороны.

Киевский режим выпустил этой ночью семь ракет «Ольха» и четыре БПЛА по территории Белгородской области. Дежурные силы ПВО России уничтожили все снаряды и предотвратили их попадание по объектам инфраструктуры.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #белгородская область #пво рф #РСЗО Vampire
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