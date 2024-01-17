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Семь ракет «Ольха» и четыре БПЛА уничтожены над Белгородской областью

МО РФ сообщило о предотвращении террористической атаки в Белгородской области со стороны Киева.
2024-01-17 03:26:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В небе над Белгородской областью уничтожены четыре вражеских беспилотника и семь ракет «Ольха». Об этом сообщает МО РФ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка киевского режима совершить атаку была пресечена примерно в 2:40 по московскому времени. Дежурные средства ПВО сбили выпущенные противником ракеты и украинские беспилотники.

До этого в Белгороде объявили режим ракетной опасности. Мэрия города опубликовала сообщение, где порекомендовала жителям укрыться в домах, а также не подходить близко к окнам. Спустя некоторое время после этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о работе систем ПВО и о сбитых вражеских беспилотниках.

«По уточненным данным сбито 7 БПЛА. Оперативные службы работают», - говорится в сообщении Гладкова.

Ранее 15 января украинский беспилотник засекли в небе над Белгородской областью. Российские средства ПВО уничтожили его.

#Минобороны РФ #беспилотник #белгород #Белгородская облсть #РСЗО «Ольха»
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