Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих на Южно-Донецком направлении за сутки. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем реактивной ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-ой механизированной и 79-ой десантно-штурмовой бригад ВСУ районах Новомихайловки и Владимировки», - сообщил Гордеев.

По его словам, уничтожены ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации, четыре пункта управления беспилотной авиации, а также пресечены три попытки усиления передовых позиций ВСУ.

«Артиллерией группировки барражирующими боеприпасами "Ланцет", FPV-дронами уничтожены боевая машина пехоты в районе Макаровки, буксируемая гаубица М777 в районе Курахово, противотанковая пушка МT-12 "Рапира" в районе Равнополя», - рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».

Помимо этого, противник потерял до 120 военнослужащих, два БПЛА типа «Фурия», два пикапа и две боевые бронированные машины, отметил Гордеев.

Ранее российские войска поразили пять пунктов дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские войска за сутки потеряли свыше 140 военнослужащих убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.