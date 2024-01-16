ВС РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об успехах российской армии на Южно-Донецком направлении.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-ой механизированной и 79-ой десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки», - сообщил Гордеев.

По его словам, Вооруженные силы России поразили пять пунктов временной дислокации, уничтожили полевой склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» противника.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток», в течение суток пресечены восемь попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. Представитель Минобороны России отметил, что уничтожено два пикапа и до 30 украинских боевиков на данном направлении.

Общие потери противника составили свыше 140 военнослужащих ВСУ убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», рассказал Гордеев.

Ранее Министерство обороны России показало кадры полета ударной группы армейской авиации, которая поразили командный пункт украинских боевиков под Сватово. Экипажи ВКС России выполнили боевой вылет на Сватово-Кременном направлении зоны СВО.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.