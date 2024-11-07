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В Раде заявили, что украинские южане и одесситы все более тянутся к РФ

Украинский депутат констатировала, что Одесса и юг страны все более тяготеют к России, и не поддаются украинизации.
Дарина Криц 2024-11-07 07:15:48
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress

Жители украинского юга и Одессы испытывают все большее тяготение и стремление к России. О таких наблюдениях рассказала депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

Парламентарий отметила, что продолжающиеся боевые действия не смогли изменить отношения этих жителей к процессу так называемой украинизации. Заявление Бобровской приводит RT.

«Если Полтаву еще можно обработать, то Одесса очень часто любит себя искать в контексте себя самой», - выступила она.

Напомним, что в середине декабря 2023 года во время «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Одесса является русским городом, а современные события, происходящие на украинской территории, - огромная трагедия, которая похожа на гражданскую войну между братьями.

#Россия #в стране и мире #Украина #одесса #Верховная рада #Соломия Бобровская #украинизация #Юг Украины
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