Президент РФ отметил, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским.

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События, происходящие на территории Украины, являются огромной трагедией, которая похожа на гражданскую войну между братьями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах нормализаций отношений между двумя государствами.

«Русские и украинцы - единый народ. То, что сейчас происходит, - это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями», - сказал он.

Глава государства отметил, что вся юго-восточная часть Украины всегда была имела пророссийские взгляды, «потому что это исторические российские территории».

«Одесса - вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую», - добавил российский лидер.

Путин также заявил, что люди, проживающие на юго-востоке Украины, всегда голосовали на выборах за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, подчеркнув, что Россию это устраивало. Однако после госпереворота на Украине в 2014 году Москва поняла, что в Киеве не дадут выстроить нормальные отношения между странами.