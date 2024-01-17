Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгороде

Над Белгородом снова работает система противовоздушной обороны. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, средства ПВО сбили несколько целей.

«Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей», - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.

Губернатор уточнил, что, по имеющимся данным, никто не пострадал в результате произошедшего. В то же время в некоторых домах выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.

Ранее этой ночью система ПВО сбила в Белгородской области несколько украинских беспилотников, а также семь ракет РСЗО «Ольха». Об этом сообщило Минобороны РФ.