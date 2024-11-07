МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ракетчики ВС РФ показали процесс загрузки «Ярсов» в шахты

Установка межконтинентальных ракет в шахты после долгой транспортировки - крайне сложный процесс.
Екатерина Булучевская 2024-11-07 05:20:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие продемонстрировали процесс перевооружения частей РВСН на комплексы «Ярс».

Транспортировка межконтинентальной баллистической ракеты - стратегическая задача особой важности. Поэтому технику сопровождают и с земли, и с воздуха. Колонна преодолевает десятки километров. А скорость при этом не выше 20 км/ч. По словам наших военных, тут важна не спешка, а осторожность.

Погрузчик - он же установщик, который перевозит «Ярс», продуман так, чтобы несмотря на габариты, мог «вписаться» в любые повороты. Новая ракета шахтного базирования - маневренная и хорошо защищенная. Она заменит комплекс «Стилет».

Контейнер, который перевозит «Ярс», это не просто металлический бокс. Внутри поддерживается определенная температура и влажность. Даже в пути ракета чувствует себя как в шахте. Мощное и грозное оружие обязательно также должно быть зафиксировано так, чтобы никакие ухабы на дороге не повлияли на его положение.

После прибытия «Ярса» на базу, начинается многочасовой процесс его «загрузки» в шахту. Контейнер должен зайти в нее с точностью до миллиметра, а учитывая длину ракеты - больше 20 метров и ее вес в 100 тонн, можно понять, насколько сложная стоит задача перед РВСН.

Хотя «Ярс» - ракета баллистическая, системы ПРО «предугадать» ее траекторию полета не могут. На определенных этапах она способна передвигаться не только «по дуге». В комплексе «заложены» маневры для уклонения от перехватчиков. А еще эта «неуязвимая» ракета обладает разделяющейся головной частью.

Несмотря на свою «легкость» в 47 тонн, эта ракета может поразить стратегически важные цели с необычайной точностью на расстоянии почти 12 тысяч километров. «Мгновенный» разгон позволяет ей оставаться незамеченной.

Таких ракетных комплексов нет ни у одной страны мира. На сегодня и на ближайшую перспективу это оружие уникальное. «Ярс»  - это наземная мощь российской ядерной триады. И хотя эти грозные комплексы один за одним заступают на боевое дежурство, военные в очередной раз напоминают: эти ракеты, все-таки ядерный щит, а не меч.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #РВСН #Ярс #перевооружение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 