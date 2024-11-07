Ракетчики ВС РФ показали процесс загрузки «Ярсов» в шахты

Российские военнослужащие продемонстрировали процесс перевооружения частей РВСН на комплексы «Ярс».

Транспортировка межконтинентальной баллистической ракеты - стратегическая задача особой важности. Поэтому технику сопровождают и с земли, и с воздуха. Колонна преодолевает десятки километров. А скорость при этом не выше 20 км/ч. По словам наших военных, тут важна не спешка, а осторожность.

Погрузчик - он же установщик, который перевозит «Ярс», продуман так, чтобы несмотря на габариты, мог «вписаться» в любые повороты. Новая ракета шахтного базирования - маневренная и хорошо защищенная. Она заменит комплекс «Стилет».

Контейнер, который перевозит «Ярс», это не просто металлический бокс. Внутри поддерживается определенная температура и влажность. Даже в пути ракета чувствует себя как в шахте. Мощное и грозное оружие обязательно также должно быть зафиксировано так, чтобы никакие ухабы на дороге не повлияли на его положение.

После прибытия «Ярса» на базу, начинается многочасовой процесс его «загрузки» в шахту. Контейнер должен зайти в нее с точностью до миллиметра, а учитывая длину ракеты - больше 20 метров и ее вес в 100 тонн, можно понять, насколько сложная стоит задача перед РВСН.

Хотя «Ярс» - ракета баллистическая, системы ПРО «предугадать» ее траекторию полета не могут. На определенных этапах она способна передвигаться не только «по дуге». В комплексе «заложены» маневры для уклонения от перехватчиков. А еще эта «неуязвимая» ракета обладает разделяющейся головной частью.

Несмотря на свою «легкость» в 47 тонн, эта ракета может поразить стратегически важные цели с необычайной точностью на расстоянии почти 12 тысяч километров. «Мгновенный» разгон позволяет ей оставаться незамеченной.

Таких ракетных комплексов нет ни у одной страны мира. На сегодня и на ближайшую перспективу это оружие уникальное. «Ярс» - это наземная мощь российской ядерной триады. И хотя эти грозные комплексы один за одним заступают на боевое дежурство, военные в очередной раз напоминают: эти ракеты, все-таки ядерный щит, а не меч.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.