Десантники показали от первого лица штурм опорника ВСУ в Курской области

Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом украинских боевиков на одном из участков в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения ВДВ из состава группировки войск «Север» улучшили положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок в Суджанском районе Курской области. Штурмовики выполнили боевую задачу при поддержке огня артиллерии.

Систему обороны и огневые средства ВСУ вскрыли разведчики с воздуха. Артиллерия и подразделения БПЛА десантников в результате контрбатарейной борьбы подавили огневые позиции артиллерии противника. Также бойцы уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте.

Точные удары десантников деморализовали противника. После того, как были подавлены огневые средства ВСУ, российские военнослужащие выдвинулись на боевых машинах пехоты в направлении позиций боевиков. Спешившись, «крылатая пехота» пошла на штурм опорного пункта противника с нескольких направлений.

Штурмовиков сопровождали оперторы БПЛА с воздуха. При помощи беспилотников командиры подразделения управляли боем.

Используя весь арсенал стрелкового вооружения, десантники находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ и произвели его зачистку.

После выполнения боевой задачи бойцы передали занятые позиции российским подразделениям закрепления.

Ранее Минобороны России показали, как расчет «Града» ударил по опорнику украинских боевиков в Курской области. После массированного артиллерийского удара штурмовики приступили к зачистке опорного пункта и дальнейшему продвижению.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.