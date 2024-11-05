Расчет «Града» ударил по опорнику боевиков ВСУ в Курской области

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы артиллеристов.

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Камеры дронов фиксировали результаты попаданий по целям.

После массированного артиллерийского удара штурмовые подразделения группировки приступили к зачистке опорного пункта и дальнейшему продвижению. Нанеся удар, расчет боевой машины быстро покинул позицию и ушел в тыловой район.

В описании к видео сказано, что артиллеристам необходим постоянный контроль воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.