В секторе Газа не менее 11 человек погибли при ударах ЦАХАЛ

Не менее 11 человек погибли в центральных и южных районах сектора Газа в результате ударов Армии обороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что в районе Аль-Туффа погибли не менее девяти палестинцев. Еще несколько человек получили ранения в результате подрыва ЦАХАЛ жилого дома.

Кроме того, сообщается о гибели двух мирных жителей и четырех раненых в районе города Хан-Юнис.

Сектор Газа регулярно подвергается ударам со стороны израильских военнослужащих. Так, 4 ноября, не менее десяти человек погибли из-за атак израильской армии.