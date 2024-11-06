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В секторе Газа не менее 11 человек погибли при ударах ЦАХАЛ

Еще несколько человек получили ранения в том числе в результате подрыва жилого дома в районе Аль-Туффа.
Глеб Владовский 2024-11-06 03:59:31
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Не менее 11 человек погибли в центральных и южных районах сектора Газа в результате ударов Армии обороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что в районе Аль-Туффа погибли не менее девяти палестинцев. Еще несколько человек получили ранения в результате подрыва ЦАХАЛ жилого дома.

Кроме того, сообщается о гибели двух мирных жителей и четырех раненых в районе города Хан-Юнис.

Сектор Газа регулярно подвергается ударам со стороны израильских военнослужащих. Так, 4 ноября, не менее десяти человек погибли из-за атак израильской армии.

#в стране и мире #сектор Газа #хан-юнис #удары цахал #авиаудары Израиля
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