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Расчет FPV-дронов уничтожил технику и живую силу ВСУ под Северском

Управляющий FPV-дроном определяет цель, которую необходимо уничтожить, при помощи специальных VR-очков.
2024-11-07 05:33:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дронов группировки войск «Южная» за сутки уничтожил три единицы техники и живую силу ВСУ на Северском направлении специальной военной операции. Кадрами боевого применения российскими военнослужащими беспилотников поделилось Министерство обороны России.

В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов ежедневно уничтожают технику украинских боевиков, личный состав ВСУ на открытой местности, в укрытиях, которые расположены в лесопосадках.

Бойцы скрытно выдвигаются в заданный район, откуда производят запускают беспилотный летательный аппарат. Управляющий FPV-дроном оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, при помощи специальных VR-очков.

Расчет одного из подразделений беспилотников на Северском направлении уничтожил три единицы техники. Кроме того, российские ударные беспилотники поразили блиндаж и живую силу противника.

Ранее российский дрон точным сбросом взрывчатки уничтожил вражеский пикап в Луганской Народной Республике. Ротация противника на линии боевого соприкосновения была сорвана.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #дроны #СВО #Северское направление #FPV-дроны
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