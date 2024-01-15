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Средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Террористическую атаку ВСУ на территории РФ предотвратили в 20:30 по московскому времени.
2024-01-15 21:40:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО уничтожили дрон противника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Террористическую атаку удалось предотвратить в 20:30 по московскому времени.

«15 января около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее дрон врага поразили в небе над Жиздринским районом Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапша, БПЛА упал рядом с автомобильной трассой М-3 «Украина».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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