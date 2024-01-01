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Появились кадры с места пожара в ангаре в московском районе Крылатское

Сотрудники МЧС пролили конструкцию двухэтажного металлического ангара, в котором находились спортивный инвентарь и дизельное топливо.
Дарина Криц 2024-01-01 07:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» появились кадры с места пожара, который произошёл в районе Крылатское на западе Москвы. Пожарные пролили горевшую конструкцию, на кадрах заметны обгоревший остов здания.

В ночь на 1 января там загорелся двухэтажный металлический ангар, расположенный на улице Крылатская, дом 1.

В столичном главке МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. В ангаре находился спортивный инвентарь с дизельным топливом. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, в месте пожара хранилась резина. Причиной воспламенения могли стать салюты, которые запускали поблизости.

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