В Москве на площади 800 квадратов горит спортинвентарь

На западе Москвы горит спорткомплекс Лата Трэк в районе Крылатское по улице Крылатская, 1. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Горит спортинвентарь. Сообщается об обрушении помещения.

Кроме того, загорание произошло в ангаре. По некоторым данным, внутри находятся емкости с соляркой. Слышны хлопки.

Ранее в столице на Ленинградском шоссе загорелся грузовик. Из-за происшествия в сторону центра города движение было ограничено. Пожар случился в районе дома номер девять.