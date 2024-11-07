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Самолеты ЦАХАЛ вновь ударили по объектам «Хезболлы» на юге Бейрута

После четырех воздушных рейдов на квартал Харет-Хорейк самолеты ВВС Израиля нанесли ночью удары по пригороду Узай.
Игнат Далакян 2024-11-07 02:59:08
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Истребители военно-воздушных сил Израиля вновь нанесли удары по окраинам столицы Ливана, где расположены объекты шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщили в местной службе гражданской обороны.

«После четырех воздушных рейдов на квартал Харет-Хорейк израильские самолеты нанесли ночью удары по пригороду Узай», - цитирует ТАСС источник.

По его словам, армия Израиля предупредила о предстоящей бомбардировке жителей района Тахвита-эль-Гадир и предместья Хадас.

Ранее стало известно, что из Ливана в сторону Израиля было выпущено около 170 снарядов. В ЦАХАЛ заявили, что продолжат «защищать Израиль и его народ от угроз» со стороны «Хезболлы».

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары
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