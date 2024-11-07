Путин: Россия не борется с долларом и не отказывается от него

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не борется с долларом, а лишь думает над созданием новых инструментов. Об этом он сообщил во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара. По его словам, сами власти США ограничивают доступ к этой валюте.

«Мы не отказываемся от доллара - нам отказано в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Мы не боремся, наши предложения не направлены на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики думаем над созданием новых инструментов», - пояснил Путин.

Также во время выступления российский президент заявил, что не считает зазорным позвонить Трампу. Однако он объяснил, что сам не делает первых шагов, так как в один момент западные политики прекратили контакты с РФ.