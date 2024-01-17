МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЛНР обнаружили тайник с минами и взрывчаткой

В схроне находились противотанковые мины, патроны и взрывчатые вещества.
Анастасия Бобылева 2024-01-17 23:55:01
© Фото: РИА Новости

В тыловом районе Луганской Народной Республике нашли тайник с боеприпасами, а также со взрывчатыми веществами. Об этом заявил представитель силовых структур республики.

«Во взаимодействии с общественными организациями была осуществлена проверка первичной информации на предмет схрона. Она нашла свое подтверждение», - цитирует его РИА Новости.

Информация о схроне поступила от отряда быстрого реагирования округа Донских казаков Лутугинского юрта. Они сделали эту находку, когда патрулировали район.

Обнаруженные в тайнике боеприпасы извлекли сотрудники УФСБ России по ЛНР. Они передали их на экспертизу. В схроне оказались противотанковые мины, патроны и взрывчатка.

Ранее в ДНР также обнаружили тайник с секретной документацией СБУ. Он был предназначен для эвакуации до начала спецоперации.

#в стране и мире #боеприпасы #ЛНР #тайник #Схрон
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»