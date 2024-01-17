В ЛНР обнаружили тайник с минами и взрывчаткой

В тыловом районе Луганской Народной Республике нашли тайник с боеприпасами, а также со взрывчатыми веществами. Об этом заявил представитель силовых структур республики.

«Во взаимодействии с общественными организациями была осуществлена проверка первичной информации на предмет схрона. Она нашла свое подтверждение», - цитирует его РИА Новости.

Информация о схроне поступила от отряда быстрого реагирования округа Донских казаков Лутугинского юрта. Они сделали эту находку, когда патрулировали район.

Обнаруженные в тайнике боеприпасы извлекли сотрудники УФСБ России по ЛНР. Они передали их на экспертизу. В схроне оказались противотанковые мины, патроны и взрывчатка.

Ранее в ДНР также обнаружили тайник с секретной документацией СБУ. Он был предназначен для эвакуации до начала спецоперации.