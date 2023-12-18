Тайник СБУ, предназначенный для эвакуации, обнаружили в ДНР

Секретную документацию хотели вывести перед началом спецоперации, но не успели.

© Видео: ФСБ России по ДНР © Фото: ФСБ России по ДНР

В Волновахском районе ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

В ведомстве отметили, что тайник был предназначен для эвакуации до начала СВО.

«В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб», - добавили в ведомстве.

Полученную информацию проверяют. Отмечается, что в операции также участвовали органы военной контрразведки ТОФ.

Ранее под Волновахой нашли украинский схрон с боеприпасами для диверсантов. Обнаруженные снаряды передали подразделениями Минобороны России.