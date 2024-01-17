Расчет миномета «Сани» уничтожил пехоту и живую силу в опорнике боевиков

Расчет мобильного миномета «Сани» получил задачу отработать по пехоте и живой силе боевиков на Южно-Донецком направлении. По данным авиаразведки, в четырех километрах отсюда боевики оборудовали опорный пункт. Российские бойцы выдвинулись на позицию.

Неприметные кусты в лесополосе обретают силуэты 120-мм орудия. Масса миномета в боевом положении составляет 210 кг. Ствол, двуножный лафет, опорная плита и прицел - все собирается воедино. Затем идет подготовка боеприпасов, и только после - наведение по цели.

После первого выстрела следует перезарядка орудия и корректировка огня. Тут же земля вздрагивает от повторного удара по навесной траектории.

«Противник тоже не спит. Быстро ориентируется. Быстро вычисляет наши позиции. Птички его тоже работают. Артразведка тоже работает. Поэтому надо действовать слаженно, быстро. Не дремать», - объяснил командир минометного взвода с позывным «Нева».

Густой дым поднимается над лесополосой с блиндажами и окопами боевиков. Поражение цели фиксируют наши расчеты БПЛА и тут же передают на огневую позицию. Оттуда артиллеристам группировки войск «Восток» пора экстренно сворачиваться.

Тактика кочующего миномета в постоянно меняющейся боевой обстановке очень удобна, как рассказали военнослужащие. Расчет способен сколько угодно менять огневые позиции из-за компактного размера и мобильности 120-мм орудия и тем самым уходить от встречного огня противника.

Ранее расчет ОТРК «Искандер» ударил по объектам ВСУ на Купянском направлении. Несмотря на то, что комплексы находятся далеко от линии боевого соприкосновения, они наносят противнику существенный урон.