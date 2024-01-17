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ВМС Британии сообщили о пожаре на судне недалеко от Йемена после атаки беспилотника

В результате атаки беспилотника на британском судне начался пожар.
Алина Луговая 2024-01-17 22:16:01
© Фото: Bernd Tschakert imageBROKER.com Globallookpress

Беспилотник атаковал британское судно недалеко от берегов Йемена. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Отмечается, что атака произошла на расстоянии в 60 миль от йеменского порта Аден. Больше всего пострадал левый борт судна. Там начался пожар. Пламя уже потушили. Власти изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее у берегов Йемена в результате ракетного удара хуситов пострадало американское судно. В США информацию подтвердили.

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