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В Петербурге подтвердили первый случай заражения вирусом Коксаки

В больнице отметили, что около десяти человек обратились за помощью с подозрением на инфицирование.
Глеб Владовский 2024-11-07 02:16:43
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В Санкт-Петербурге зарегистрировали первый случай заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова.

В медучреждении отметили, что около десяти человек обратились за помощью с подозрением на эту инфекцию.

«Один случай подтвердился. При этом в медицинском учреждении отметили, что чаще больные лечатся амбулаторно», - цитирует материал RT.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе со «Звездой» перечислил возможные осложнения и последствия при инфицировании вирусом Коксаки. Также он рассказал о том, кто наиболее подвержен заболеванию.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #инфицирование #вирус коксаки
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