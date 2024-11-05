Врач рассказал, в каких случаях Коксаки приводит к смерти

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о вирусе Коксаки и его последствиях. Он перечислил возможные осложнения и рассказал, кто наиболее подвержен заболеванию.

«Вирусом Коксаки болеет любой человек, у которого нет иммунитета к этому вирусу. Скажу больше, их несколько различных - есть группа А, группа Б, где насчитывается около десятка подвидов, и болеют те, у кого нет иммунитета к данному конкретному типу вируса Коксаки», - пояснил эксперт.

По его словам, особо опасна болезнь для детей, взрослых с хроническими заболеваниями и пожилых людей, у которых из-за возрастных изменений стирается иммунологическая память. При этом дети особенно тяжело переносят вирус, потому что у них быстро происходит обезвоживание организма.

Коксаки может вызвать различные осложнения. Среди них - менингоэнцефалит, поражения сердца, суставов, легких. В таких случаях возможен летальный исход.

«К сожалению, летальные случаи при Коксаки возможны, особенно если процесс протекает с выраженной интоксикацией, или у маленьких детей, у которых происходит быстрое обезвоживание в организме, или если появляются осложнения», - добавил Тимаков.

Тем не менее он заявил, что во вспышке Коксаки «катастрофы никакой нет», потому что этот вирус давно известен и приходит ежегодно. В России он бушует с начала сентября, из-за чего часть классов и детских садов закрыли на карантин.

Ранее россиянка Майа Пенкина рассказала, как ее семья заразилась Коксаки во время отдыха в Турции. Сначала заболели дети, а по возвращении в Россию - муж и мать Майи.